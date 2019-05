Loja Solidariedade TOTAL receberá doações para a Campanha do Agasalho de Porto Alegre

O Shopping TOTAL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, inaugurou uma loja especial no empreendimento, a loja Solidariedade TOTAL – espaço que incentiva ações de responsabilidade social e estimula a participação da comunidade, lojistas e colaboradores em campanhas solidárias.

Até o dia 15 de agosto a loja Solidariedade TOTAL estará recebendo peças de roupas, novas e usadas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis para a Campanha do Agasalho “Esquenta Porto Alegre”. Neste ano, a Prefeitura Municipal tem como meta arrecadar 270 mil peças até o final da campanha. Todas as doações serão entregues para entidades ligadas à Fasc e demais instituições cadastradas.

Além de receber os donativos para a Campanha do Agasalho, a loja terá um espaço interativo – o público poderá vestir diferentes manequins com as peças de roupas doadas como forma de marcar o gesto de solidariedade.

A loja Solidariedade TOTAL está localizada no Pavimento Gonçalo de Carvalho (2º piso), próximo às escadas rolantes. As doações podem ser realizadas todos os dias durante o horário de funcionamento do Shopping.

A Loja

Criada em maio de 2019, a loja Solidariedade TOTAL tem como propósito promover um espaço que incentive ações de responsabilidade social e estimule a participação da comunidade em campanhas sociais. A loja será um espaço fixo no empreendimento e receberá ao longo do ano diversas ações das instituições de Porto Alegre.