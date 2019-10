A rede de varejo Lojas Renner divulgou queda de 2,6% no lucro líquido do terceiro trimestre, para cerca de 189 milhões de reais, com questões tributárias não recorrentes minimizando fortes receitas. “Mesmo assim, tivemos um bom terceiro trimestre com vendas mesmas lojas bem saudáveis”, disse o vice-presidente financeiro, Laurence Gomes, à Reuters.