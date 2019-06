Luan faz treino com bola e pode voltar a ser opção de Renato no Grêmio; a dúvida segue na lateral-esquerda

O Grêmio segue a preparação para encarar o Fortaleza no próximo sábado (8) em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. A atividade no Grêmio desta quarta-feira (5) trouxe boas notícias para o técnico Renato Portaluppi. Luan voltou a treinar com bola e deve ficar à disposição novamente do time. Maicon, Michel, Thaciano e Maicon também treinaram normalmente. A dúvida do time fica na lateral-esquerda. As informações são da Rádio Grenal.

O trabalho na tarde desta quarta foi dividido em duas etapas. Na primeira parte, Renato comandou um treino tático de defesa contra ataque, seguido de atividades de finalização. Nesta parte, Luan, Thaciano e Maicon trabalharam com a comissão médica.

Posteriormente, em uma atividade coletiva em campo reduzido, o trio treinou normalmente com bola, assim como Michel, que ficou de fora do treinamento de terça-feira. Alisson, ausência nas últimas rodadas, também está recuperado e deve retornar à titularidade contra o Fortaleza.

Para o duelo, a principal dúvida da equipe fixa na lateral-esquerda. Bruno Cortez seguem em recuperação física e está fora. Juninho Capixaba, suspenso, também é desfalque confirmado. Diante do cenário, Renato terá que improvisar. A tendência é que Leonardo Gomes seja utilizado no lado esquerdo, enquanto Léo Moura, volta a atuar na direita. O jovem Darlan também aparece entre as opções. No trabalho desta quarta, o jogador chegou a treinar pelo corredor esquerdo.

Na manhã desta quinta-feira (6), o técnico Renato Portaluppi comanda o penúltimo treino antes viagem para a Serra Gaúcha. A partida será realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em virtude da casa Tricolor ser uma das sedes da Copa América que inicia no próximo dia 14.

Deixe seu comentário: