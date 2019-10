Luan fica de fora de treino do Grêmio e vira dúvida para encarar o Flamengo

Com dores no pé direito, Luan tem a presença cada vez mais incerta para a decisão das semifinais da Libertadores, contra o Flamengo. O atacante é ausência no treino do Grêmio que se prepara para o duelo de quarta-feira (23), na tarde desta segunda-feira (21), no CT (Centro de Treinamento) do Fluminense, no Rio de Janeiro. As informações são da Rádio Grenal.

O camisa 7 sequer chegou acompanhar o elenco para a atividade. A ausência pode ser notada quando o time chegou ao CT, em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube. O problema de Luan foi contraído na última quinta-feira (17), na partida contra o Bahia, na Arena. Depois de ser substituído no segundo tempo, o jogador passou mancando no e sem a chuteira do pé direito, apresentando dificuldades para caminhar.

Ainda na sexta-feira (18), no Ceará, Luan permaneceu apenas fazendo tratamento no local durante o treinamento e passou por exames, na estadia para o jogo contra o Fortaleza, no último sábado. Vale lembrar que, o mesmo pé direito foi onde Luan sentiu o problema de fascite plantar, que o afastou por um longo período dos gramados. A preocupação com o meio-campista aumenta ainda pelo fato do jogador está substituindo Jean Pyerre, que está se recuperando de um problema muscular.

Nesta tarde, o técnico Renato Portaluppi começa a encaminhar o time para a decisão de quarta-feira. Na terça-feira (22), também pela parte da tarde, o elenco tem a última atividade prevista. Os dois treinamentos são realizados com a primeira parte fechada à imprensa. Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, em Porto Alegre, o tricolor precisa de uma vitória ou empate, desde que por dois ou mais gols, para garantir a vaga às finas da Libertadores no Chile.