Luan Santana anunciou seu casamento após 12 anos de namoro com idas e vindas

Luan Santana, de 28 anos, anunciou em entrevista publicada nesta sexta-feira (6) que irá se casar com Jade Magalhães, de 26, com quem namora há anos.

“Vou me casar, enfim. Faz 12 anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, 12 anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento”, disse o cantor em entrevista à revista Veja.

Luan pensa em subir ao altar há bastante tempo, mas não havia anunciado oficialmente a decisão. Em 2013, tanto ele quanto a namorada revelaram que não gostariam de ter uma cerimônia tradicional.

Na época, o casal sofreu com comunidades criadas em redes sociais por fãs do cantor, que se diziam contra o relacionamento. De lá para cá, eles passaram por diversas idas e vindas, sendo a mais recente em 2016.

Em entrevista, Luan também diz que é mais romântico do que baladeiro, e que, se dependesse dele, esqueceria a parte comercial de seu trabalho e só faria canções de amor.

Romantismo

Luan explicou por que prefere falar de amor em suas canções. “Sou mais romântico que baladeiro. Até frequentei uma ou outra balada, mas prefiro ficar na minha. As pessoas entendem muito nossa verdade, elas absorvem o que você está cantando e se isso combina com você. Meu público sabe que sou um cara que sempre falou e sempre vai falar de amor. Por mim, esqueceria a parte mais comercial do meu trabalho e só faria canções de amor”, afirmou o artista, que lançou o DVD “Viva” em São Paulo, onde recebeu a namorada, em meados de agosto.

Cenário musical

Luan contou também se acredita que hits sobre farra e bebedeira estão no fim. “O público tem dado mostras de estar cansado desse estilo de coisa. Também, é tudo muito parecido: o papo, os arranjos, as vozes. Estamos nos aproximando de um momento importante no mercado sertanejo. Daqui a pouco, passaremos por um filtro e só vai sobrar quem for artista de verdade”, comentou o cantor, cuja equipe se envolveu em acidente em estrada no Mato Grosso.

Fim de parceria

Luan analisou ainda a parceria com novos parceiros desde que rompeu com o produtor Dudu Borges. “Dudu Borges foi o produtor que me fez passar de cantor teen para um intérprete romântico. Foi o sujeito que trouxe um novo oxigênio a minha carreira. Viva, meu disco mais recente, produzido pelo Lucas Santos e pelo Gabriel Lolli, foi uma experiência diferente. Sabe o filme do Queen, no qual os caras ficam respirando o projeto, gravando somente quando se sentem inspirados? Pois a gente se permitiu trabalhar dessa maneira. Eles também me deram uma pegada mais eletrônica, tipo Justin Bieber”, relatou.

