Luana Piovani defende Pedro Scooby, que volta a seguir a ex-mulher no Instagram

Depois que Pedro Scooby foi alvo de uma nova polêmica, Luana Piovani saiu em defesa do ex-marido e pai de seus três filhos. Scooby foi acusado de ter traído a ex-mulher com um jornalista que vazou prints de uma suposta conversa que teria tido com o surfista, mas o conteúdo foi negado por Scooby em um vídeo para seus seguidores.

Na sexta-feira (20), Piovani comentou em um link sobre o caso e disse: “Tá na cara, né, gente… Tem talifã desocupado por aí. Eu já fui Geni, sei como é isso. Passa Bifão, como diz a tattoo, né? Tudo passa”, escreveu, fazendo referência a um apelido que mantinha com o ex.

Nos comentários, muitas pessoas defenderam a postura de Luana, ao se posicionar sobre o caso e demonstrar apoio ao ex, mas outras pessoas não gostaram da “indireta” de que fãs teriam plantado a história para prejudicar o surfista. Isso acontece logo depois do término de Anitta com Scooby, que ele afirmou ter acontecido por telefone.

Depois disso, Luana levou a filha, Liz, para a aula de balé. Provando estar em paz com o surfista, Luana prometeu enviar para o ex um vídeo do momento da menina. “Como não matar de tanto morder! Vou fazer filminho. Papai, vou mandar para você também. Namoradinha do papai vai começar a fazer balé”, prometeu ela.

Outra prova de que o ex-casal voltou a ter uma boa relação é que Pedro Scooby voltou a seguir a ex no Instagram. Após fazerem as pazes em Noronha, a atriz já havia desbloqueado o surfista na rede social e passado a seguir o ex-marido.

O surfista dedicou alguns minutos do seu dia, antes de embarcar em viagem para Nova York, pare desmentir o boato e acusar o jornalista de postar uma conversa forjada. Além disso, Scooby deu uma cutucada no rapaz, se referindo à sua aparência. “Quando eu vi a foto… só tenho uma coisa para dizer: Eu sou amigo dos gays mais lindos do Brasil, amor! Um beijo.”

Encrenca

Pedro Scooby voltou a entrar na lista dos assuntos mais comentados das redes sociais, um feito que ele não conseguia desde o fim do relacionamento com a cantora Anitta. O assunto é inusitado e esdrúxulo. Um ex-repórter do SBT alegou que teria tido uma relação com o modelo por dois anos depois de terem se conhecido em 2017, em Búzios.

O jornalista postou no Instagram trechos de uma conversa – possivelmente modificada por Photoshop – em que Scooby combina o encontro. Depois de ganhar muitos seguidores com a história, ele bloqueou seu Instagram.

Se a história já não era estranha por si só, Scooby resolveu se pronunciar nas redes sociais – e, como planejado, ganhou holofotes novamente, pouco depois da separação de Luana Piovani e do romance (já encerrado) com Anitta.

Segundo o surfista, ele não estava em Búzios em 2017. Ele explicou que não escreve expressões estão na suposta conversa. “E sem falar que, depois que eu fui ver a foto dele, né, amor… Deixa só eu te falar uma coisa: eu sou amigos dos gays mais lindos do Brasil tá? Beijos”, ironizou.

