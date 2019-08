Luana Piovani não conseguia contato com os filhos durante viagem porque bloqueou Pedro Scooby, disseram amigos do surfista

Toda história tem dois lados. Na noite da última terça-feira (13), Luana Piovani se abriu com os seguidores dela e em um longo desabafo expôs o motivo da briga com Pedro Scooby antes dos filhos Dom, Liz e Bem saírem em viagem de férias com o pai.

“O que eu quero contar para vocês é que ele foi viajar com as crianças e fez o favor de perder o voo. Isso porque eu sou tão boa que, em momento nenhum, achei que a história preconceituosa e ignorante que ele tava falando da macumba estava relacionada a mim ou a Angelina (babá) ou à minha mãe. Porque ficamos aqui as três desesperadas tentando resolver o problema dele, porque era ele que ia viajar com as crianças pros Estados Unidos e não tinha se organizado, tinha perdido dois documentos e não tinha comunicado a ninguém que precisava do passaporte com visto do Dom”, disse ela.

A coluna apurou com amigos próximos a Pedro Scooby que do outro lado, a história contada não é bem essa. No dia do embarque, Luana fez questão de levar as crianças para entregá-las ao pai no aeroporto. Até aí, tudo em paz, o que soava bem estranho já que Luana vivia cheia de indiretas e alfinetadas pra cima do ex nas redes sociais.

Pois bem. Chegando no terminal, Luana entregou as crianças, mas esqueceu o passaporte de uma delas em casa. Com isso, Pedro perdeu o voo, mas conseguiu um novo e por sorte, e essa sorte atende pelo nome de Angelina, conseguiu voltar em casa para pegar o passaporte que faltava a tempo de embarcar no novo voo. Anitta foi peça chave nessa história toda, já que ela precisou ficar com as crianças no aeroporto para Pedro agilizar o passaporte.

Foi depois desse perrengue que Pedro fez a declaração citada por Luana no vídeo: “Não sei nem o que dizer… macumba, feitiço, fizeram de tudo pra tentar acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo”, disse ele após o problema com o passaporte. A coluna também apurou com a mesma fonte a versão contada por Scooby sobre Luana não estar conseguindo falar com ele e nem com os filhos.

“Luana, a babá e todos que estão com ela em Portugal possuem o número do Pedro. O número da Letícia mudou, e o Pedro não conseguiu avisa-lá porque ele está bloqueado por ela. Ela diz que tenta falar com o Pedro e não consegue, mas está se contradizendo, porque foi ela quem bloqueou o Pedro. Ela bloqueia ele toda hora, porque fala o que quer falar e depois bloqueia de novo. Se ela quer falar e ter retorno, é só desbloquear. Por fim, depois a Letícia Bufoni (a anfitriã que hospedou Pedro e as crianças) ligou do telefone dela pra Luana, porque o Pedro continuava bloqueado”, disse a fonte à coluna.

Luana, por sua vez, acusa Pedro de ser irresponsável por não deixá-la falar com as crianças há quatro dias. “Hoje completam quatro dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende, não responde mensagens no WhatsApp, tampouco dá uma explicação. Segue o baile. Baseado nesse comportamento eu assumirei uma postura nova”, escreveu ela em um post no Instagram. Horas mais tarde, Luana conseguiu entrar em contato com seus filhos: “Finalmente, graças a gentileza da Leticia Bufoni consegui falar com as crianças. Grata querida, sossegou meu coração. Pedro me deu o telefone errado da Letícia Bufoni e agora faz o responsável dizendo que era só ter ligado para ele. Não posto aqui as baixarias que me escreveu em respeito as pessoas”, reclamou a atriz.

Outro ponto em que a versão contada por Luana não bate com a versão dita por amigos de Pedro Scooby é quanto à volta das crianças para Portugal antecipada. “Veio me dizer que vai voltar com as crianças antes pra Portugal. Vocês imaginam a frustração das crianças na hora que ele olhar pra elas e falar ‘então, vamos fazer a mala que vocês não vão ficar aqui com o papai na casa da tia Lele até o dia tal… A gente vai embora depois de amanhã’. Vocês têm ideia do que isso vai causar no coraçãozinho dos meus filhos? E ele me disse isso. E digo mais, eu não duvido que ele faça. Porque ele não sabe se sacrificar pelos filhos”, disse Luana no vídeo do desabafo.

No entanto, aos amigos, Pedro Scooby confidenciou que de fato vai precisar entregar as crianças para Luana antes do prazo combinado, mas por outro motivo: “Pedro vai precisar adiantar a volta por causa de um trabalho que ele fechou. Mas a Luana coloca isso de forma negativa como se fosse uma provocação da parte dele pelo tanto de coisa que ela expôs na internet, e não é”, explicou a fonte. Na última quinta-feira (8), as crianças embarcaram com Pedro Scooby para uma temporada de férias na Califórnia.

