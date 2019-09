Luana Piovani posta texto após a separação de Anitta e Scooby

Luana Piovani causou um alvoroço na internet ao compartilhar um texto que seria uma indireta para o ex-marido, Pedro Scooby, de acordo com internautas. Anitta e Scooby deram um tempo no relacionamento, conforme confirmou a colunista Fábia Oliveira.

“Crie laços com as pessoas que te fazem bem, que lhe parecem verdadeiras e desfaça os nós que lhe prendem àquelas que foram significativas na sua vida, mas, infelizmente, por vontade própria, deixaram de ser. Nó aperta… laço enfeita. Simples assim”, diz a frase compartilhada por Piovani.

Após a publicação, os seguidores da atriz não se contiveram e enxergaram uma indireta. “Muuuuuuuuuuuulher, podemos ouvir sua gargalhada hoje aqui do Brasiiiiil!”, escreveu uma internauta, especulando como teria sido a reação de Luana ao saber do fim do relacionamento do ex. “O mundo não gira, ele capota”, comentou mais um.

Neste domingo, a apresentadora postou: “O babado lá do fim do troço… Sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação de que ele falou assim: ‘Olha só, Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, porque a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho’. Que constrangimento…”, disse ela dando risada.

Aniversários dos gêmeos

Sempre atenciosa com seus fãs, Luana Piovani costuma fazer transmissões ao vivo para os fãs. Ela que vive em Portugal, apareceu bem à vontade conversando com os internautas enquanto arrumava suas malas para viajar para Fernando de Noronha com os filhos. Ela contou suas angústias sobre a ausência do surfista no aniversário dos gêmeos Bem e Liz.

“Criança é inteligente, guarda as palavras e não sabem o que fazer com tanto significado”, disse Luana fechando a porta do cômodo. Eles ainda são pais de Dom. “Vim de Ibiza com esse sentimento ruim dentro de mim, porque de alguma maneira me sinto culpada. Eu que decidi me separar. Fiquei muito mal”, revelou a apresentadora, que ligou para o ex-marido.

“Procurei o Pedro, perguntei se ele vinha e disse que não. Ele me deu as razões dele. Falei que era um absurdo, que era o primeiro ano dos gêmeos aqui, que não fazia sentido. Dividi isso com ele. Falei que estava devastada. Uns 15 minutos depois, ele falou que iria para Noronha para fazermos uma festinha lá. Vamos fazer um bolinho. Vai ser incrível.”

Luana e Scooby vão se encontrar e o surfista ficará por três dias com a ex-mulher e os pequenos. “Foi estranho para mim estar na mesa com os gêmeos [sozinha]. Foi difícil, mas conseguimos solucionar! Vamos ter outra festa para eles, vai ser maravilhoso. Vamos ter a foto da família completa. Mesmo que não estejamos casados, sempre vamos ser uma família.”