Lucas Lucco anuncia pausa de 11 dias para realizar cirurgia

O cantor sertanejo, Lucas Lucco, teve que mudar a rotina de shows pois vai precisar passar por uma cirurgia de emergência. O cantor contou pelas redes sociais que vai ter que corrigir o rompimento de uma fibra na região do peito, causado por exercícios físicos pesados. A pausa de 11 dias vai atrapalhar um show que aconteceria no próximo dia 20 em São Bernardo do Campo (SP). Entretanto, a assessoria do artista informou que os show marcados a partir do dia 26 de julho permanecem inalterados. O show faz parte da turnê de seu novo DVD A Origem.

Deixe seu comentário: