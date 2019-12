Celebridades Lucy Ramos recusa convite para o carnaval carioca

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Atriz participou de "A Dona do Pedaço", da TV Globo, e do filme "O Segundo Homem" Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Musa da paulistana Vai Vai por dois anos consecutivos, em 2015 e 2016, a atriz global Lucy Ramos recebeu recentemente uma nova proposta para pisar no sambódromo. Desta vez no carnaval carioca de 2020, pela Acadêmicos do Grande Rio. Mas ela disse não.

Dividida entre as gravações da série “O Tempo Não Para” (Globo), da novela “A Dona do Pedaço” (Globo), e do filme “O Segundo Homem”, escrito e dirigido pelo marido, Thiago Luciano, a atriz Lucy Ramos teve um 2019 bem agitado. Na agenda, não sobrou muito espaço para pensar em dietas rígidas, rotina de exercícios e outros preparos.

Foi essa correria toda que pesou na decisão. “Se não for para dar 100%, é melhor não entrar. É uma dedicação, porque tem toda uma preparação de academia, de investimentos. A escola espera isso e a comunidade também. Eles vivem isso, é a paixão deles. Então eu respeito muito”, explicou.

Foram poucas horas de diferença entre uma filmagem e outra. Num dia Lucy estava nos estúdios da TV Globo, dando desfecho à história da influenciadora Sílvia. No outro, estava com um visual completamente diferente, no meio do matagal que cerca o horto do município de Sumaré (SP), para dar vida à Solange, uma professora dedicada e mãe amorosa. Assim como na novela, ela faz par com Anderson di Rizzi.

Lucy diz enxergar vários paralelos entre sua personalidade e as características da nova personagem. Acostumada a uma vida privada mais simples e sem vaidades – e também entrosada com o colega de elenco – a tarefa de interpretá-la ficou mais fácil. “No meu dia-a-dia, eu sou zero vaidade, mas, por conta da minha profissão, quando vou a eventos ou festas, preciso apresentar uma imagem vendável”, comentou.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário