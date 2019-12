Magazine Ludmilla avalia repetir parceria com Anitta após polêmica: “Só o tempo pode dizer”

Ludmilla e Anitta tiveram um desentendimento por conta da parte autoral da música “Onda Diferente”. Mesmo com a amizade estremecida a voz de “Show das Poderosas” deu alguns sinais de ser a favor da reaproximação das duas e não descartou a possibilidade das duas cantarem novamente.

Questionada se aceitaria uma nova parceria, Lud analisou: “Não sei, só o tempo pode dizer”. A carioca acredita em amizades no meio artístico e diz que Mumuzinho e Ivete Sangalo fazem parte de sua lista dos mais próximos. Rihanna e Beyoncé são duas divas com quem tem o sonho de cantar lado a lado.

“Seria demais poder trabalhar com elas. Beyoncé é uma das minhas grandes inspirações e foi por causa dela, vendo vídeos dela quando era adolescente que quis ser cantora”, declarou.

“Nunca havia amado ninguém como amo a Brunna”

A reta final de 2019 foi um ano marcante na vida de Ludmilla. Além de começar a morar com Brunna Gonçalves, a cantora surpreendeu a namorada com um pedido de casamento surpresa com direito a chuva de arroz e muito samba. “A única coisa no convívio diário é quando ela não está no mesmo lugar que eu e eu fico com saudade “, se derreteu.

“Nunca havia amado ninguém como amo a Brunna. Antes, não me via casando com ninguém, mas tudo mudou. Senti uma vontade verdadeira e quis fazer essa surpresa para nós duas. Foi um dos melhores momentos da minha vida estar ali com ela, ela dizendo sim e estar rodeada das pessoas que amamos!”, afirmou.

