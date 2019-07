Ludmilla faz show neste sábado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre

A musa Ludmilla chega a Porto Alegre neste sábado (6) para compartilhar um sonho. Em parceria com a B4F, a cantora apresentará o show de lançamento do seu primeiro DVD, “Hello Mundo”. Fruto de uma relação antiga da artista com o grupo, Ludmilla será a primeira atração da produtora no tradicional Salão Principal do Grêmio Náutico União (Avenida João Obino, 300 – Petrópolis). O show terá início a partir das 18h, com ingressos disponíveis no Vamo App.

Segundo o empresário Marcos Paulo Magalhães, sócio da B4F, a escolha por levar o show para o GNU condiz com o posicionamento do grupo para 2019. “A BF4 promoveu no último ano eventos de destaque em Porto Alegre, esteve presente na Copa do Mundo e trouxe para a cidade diversos shows nacionais. Esse movimento de levar nossos eventos para o Grêmio Náutico União é aliar a qualidade do trabalho à tradição e exclusividade do local”, explica.

Gravado em fevereiro deste ano, na Jeunesse Arena, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a produção conta com parcerias com Anitta, Ferrugem, Simone e Simaria e Jão. Além disso, o projeto é grandioso e traz ao público uma experiência repleta de versatilidade, inovação, tecnologia e, é claro, muita emoção. Tudo isso será apresentado ao público gaúcho com exclusividade neste dia que promete marcar Porto Alegre.

