Ludmilla lança “Malokera”, parceria com Mc Lan, Ty Dolla $ign, Skrillex e TroyBoi; escute

Parece que a funkeira Ludmilla também está investindo na carreira internacional! Nesta sexta-feira (9), ela lançou uma faixa em parceria com Mc Lan, Skrillex, TroyBoi e Ty Dolla $ign. Que ícone! A música é uma a mistura de funk em português e inglês!

Mc Lan é famoso na cena do funk por lançar canções como “Sua Amiga Vou Pegar” e “Sapequinha”, parceira com Lexa. Já o rapper americano Ty Dolla $ign possui colaborações famosas como Fifth Harmony, Wiz Khalifa, Lil Wayne, entre outros. Já o DJ Skrillex, tem oito álbuns lançados e emplacou faixas com Diplo. O londrino TroyBoi é especialista em música eletrônica e dance. Que parceria!

