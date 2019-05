Ludmilla passa por sessões de quiropraxia e fala sobre recuperação: “Quase sem dor”

A cantora Ludmilla está afastada dos palcos, em repouso, desde que descobriu três hérnias de disco. Ludmilla está se recuperando aos poucos e tranquilizou seus fãs em uma postagem no Instagram.

Na foto compartilhada, a artista apareceu sentada em cama. Na legenda, contou como as sessões de quiropraxia têm ajudado no processo. “Todo dia uma evolução. Já estou quase sem dor e com muita vontade de voltar pra vocês logo. Obrigada por todas as mensagens e orações. Até breve”, escreveu.

A cantora foi internada na noite do dia 11 de maio, após sentir dores muito fortes nas costas antes de uma apresentação em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Dias depois, foi diagnosticada com hérnias de disco.

O problema na coluna a fez cancelar shows, inclusive o da Virada Cultural de São Paulo, promovida no último fim de semana. Ludmilla também não se apresentou no quadro “Show dos Famosos”, do Domingão do Faustão.

