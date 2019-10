Luis Lacalle Pou e Daniel Martínez disputarão o segundo turno das eleições no Uruguai

As eleições presidenciais no Uruguai terão segundo turno, que será disputado entre o governista Daniel Martínez e o oposicionista Luis Lacalle Pou em 24 de novembro.

O resultado foi confirmado na madrugada desta segunda-feira (28). Martínez liderou o pleito no primeiro turno, com mais de 40% dos votos. De acordo com a Corte Eleitoral uruguaia, a taxa de comparecimento às urnas chegou a 90%.

No segundo turno, Martínez tentará manter a Frente Ampla na presidência do Uruguai – a coalizão de partidos esquerdistas está no poder desde 2005. Já o advogado Lacalle Pou quer recolocar a direita no governo do país .