Luísa Sonza e Whindersson aparecem muito fofos no novo clipe de Alejandro Sanz e Camila Cabello

O novo clipe de Alejandro Sanz com participação de Camila Cabello, “Mi Persona Favorita”, traz vários casais de diversas partes do mundo para falar do amor que sentem um pelo outro. O casal brasileiro escolhido é nosso velho conhecido: Luísa Sonza e Whindersson Nunes! Logo no início do vídeo, Whin se declara: “acho que a gente foi perfeitamente feito um pro outro”. Enquanto o clipe vai rolando, o casal ainda aparece algumas outras vezes, dançando e se divertindo um com o outro. No fim, Luísa brinca com o marido, dizendo que ele está chorando por falar dos dois.

Pelo Instagram, Camilla agradeceu Alejandro pela parceria: “É uma honra poder colaborar com você, super orgulhosa desse momento – te amo muito amigo”. O cantor respondeu a postagem: “foi uma experiência única para mim”. E ainda completou, se declarando para Cabello: “Agora somos ambos fãs. Você de mim e eu de você. Obrigado amiga da alma”.

