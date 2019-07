Lula processa blogueira que comemorou a morte do seu neto

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informaram que entraram com um processo contra a blogueira Alessandra Strutzel, que celebrou a morte do neto do petista, Arthur Lula da Silva, de 7 anos, em seus perfis nas redes sociais.

No dia da morte da criança, Strutzel fez uma postagem com a notícia no Facebook e escreveu: “Pelo menos uma notícia boa”. Outros usuários tentaram corrigir a blogueira, pois acharam que ela estava se confundindo e comemorando uma suposta morte de Lula , mas ela manteve a posição. “Iria crescer com o exemplo do avô. Um filho da p* a menos para roubar nosso País.”

Agora, o ex-presidente cobra R$ 50 mil da blogueira por violação a dignidade da pessoa humana. “Ao atingir a honra do requerente, a requerida cometeu ato ilícito, ferindo direitos subjetivos privados, devendo, portanto, responder pelos danos causados”, argumenta a defesa do petista.

A real causa da morte foi uma infecção generalizada causada pela bactéria Staphylococcus aureus. Segundo o executivo, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou amostras coletadas no hospital, para análise e confirmação, ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e os exames deram negativo para meningite, meningite meningocócica e meningococcemia, mas infectologistas confirmaram a infecção generalizada.

O velório do menino foi o único evento para o qual o ex-presidente foi liberado a ir, em São Bernardo do Campo. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Ministro da Educação ironizou Lula e Dilma no Twitter

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se tornou recentemente o assunto mais comentado no Twitter do Brasil ao postar em seu perfil na rede social que “no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”, escreveu.

O comentário foi feito em referência aos 39 kg de cocaína encontrados em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanhavam a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Osaka, no Japão. O comentário rapidamente mobilizou parte do debate, lançando a expressão “ministro da Educação” ao primeiro lugar nos Trending Topics do País no Twitter.

Muitos internautas não receberam com simpatia o post do ministro. Entre as várias reações à publicação, os usuários da rede social classificaram como “imaturo”, “infeliz”, “inacreditável”, “imoral” e “incompatível com o cargo de ministro”.

O humorista Marcelo Tas disse que o ministro demonstra não ter competência para o cargo.

“Com essa piada de quinta série você demonstra de forma cabal que não tem competência nem maturidade emocional para ocupar o cargo de Ministro da Educação do Brasil. Retorne à sua insignificância, Weintraub”, escreveu.

A candidata à Presidência derrotada em 2018 Marina Silva condenou a “brincadeira” com episódio grave.

“O Brasil precisa de mais educação e não menos. É lamentável o Ministro da Educação brincar com um episódio grave, que já prejudicou a imagem do País no exterior, às vésperas do #G20. Basta de falta de educação!”, disse.

Deixe seu comentário: