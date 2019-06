Madonna diz que o Instagram é “projetado para fazer você se sentir mal”

Madonna, que lançou o seu novo álbum “Madame X”, está fazendo diversas revelações. Depois de relatar o assédio no meio das celebridades, a cantora disse que o Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, é “feito para fazer você se sentir mal”.

“Você fica presa em querer se comparar com outras pessoas. ‘Devo ser assim, agir assim, parecer assim?’ Isso me tornará mais popular, ou mais bem-sucedida?’ As pessoas tornam-se escravas de ganhar aprovações dos outros”, disse em entrevista ao jornal britânico The Sun.

“Recuso-me a ficar de joelhos para as convenções [sociais] e para o que a sociedade espera de mim como mulher”, acrescentou. Ela ainda disse que foi “sortuda” por viver uma vida de artista antes dos celulares e redes sociais porque teve tempo para se desenvolver como artista e ser humano “sem sentir a pressão do julgamento de outras pessoas ou comparações”.

“Eu me sinto mal pelos jovens que não tiveram a oportunidade de desenvolver seu caráter e quem eles querem ser”, ​disse. A cantora, de 60 anos, também afirmou que as redes sociais “dirigem a vida das pessoas” atualmente.

Novo álbum

No seu 14º disco, Madonna incorpora a personagem “Madame X”. A tal madame, por sua vez, encarna outras figuras: ativista, professora de dança, defensora dos oprimidos, apaixonada, nostálgica.

“Ela muda sua identidade dependendo da situação, mas sente a responsabilidade de inspirar, ajudar, levar luz para lugares escuros”, disse Madonna em entrevista à agência de notícias Reuters. A cantora sempre se reinventou a cada disco, mas em “Madame X” ela se recria a cada música. Mas, por trás de todas as mudanças, quem seria ela, “no fundo”? “Uma pessoa curiosa sempre buscando respostas, sabedoria, conhecimento, entender o sentido da vida”, explicou Madonna. “Cada música é um reflexo de Madame X. Às vezes ela é uma lutadora pela liberdade, às vezes é uma professora de dança. Às vezes, ela está esperando o amor, às vezes ela está se sentindo nostálgica sobre sua infância e seu passado. Às vezes, ela está pensando sobre todas as pessoas do mundo que estão sofrendo e não têm uma voz, e que precisam de uma voz, e tem um senso de responsabilidade sobre essas pessoas. Ela muda sua identidade dependendo da situação, mas ela sente a responsabilidade de inspirar, ajudar, levar luz para lugares escuros”, declarou a estrela.

