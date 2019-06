Madonna precisa de US$ 300 mil para clipe de “Faz Gostoso” com Anitta

Em entrevista ao programa “Fantástico” neste domingo (16), a cantora Madonna respondeu o que todos os fãs brasileiros querem saber: o clipe de “Faz Gostoso”, parceria com Anitta, vai se concretizar? A cantora respondeu que já estourou o orçamento de divulgação do álbum “Madame X”. Entretanto, isso não significa que um clipe seja impossível: Madonna propôs que alguém financiasse o clipe da faixa. Questionada sobre quando precisaria para desenvolver o clipe, ela foi bem direta: US$ 300 mil.

“Faz Gostoso” é a música mais bem sucedida do novo álbum nas plataformas digitais. O áudio oficial passou de 2,1 milhões de acessos no Youtube. A faixa se encontra no Top 10 da parada do Spotify Brasil e no Top 100 da parada do Spotify Portugal.

Escute:

