O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que não participará da Assembleia Geral da ONU neste mês de setembro, em Nova York, no momento em que trava uma luta pelo poder com o líder opositor Juan Guaidó. “Fui o ano passado para Nova York, mas este ano vou ficar aqui. Este ano fico com vocês trabalhando aqui na Venezuela, bem seguro e tranquilo”, declarou.