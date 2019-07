Uma das presas na Operação Salvator, realizada nesta quinta (4) para desbaratar uma milícia que age no município de Itaboraí (RJ), é Maria do Carmo do Nascimento, mãe de Renatinho Problema, que foi preso em dezembro. Desde a prisão do filho, ela era responsável por ir até Itaboraí e buscar a cota de dinheiro a que o filho tinha direito, de acordo com as normas da organização criminosa.

Deixe seu comentário: