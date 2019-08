Um homem de 39 anos foi preso quarta (14), em Iguatemi, a 451 quilômetros de Campo Grande, por se manter próximo à enteada, a quem teria abusado sexualmente em dezembro de 2018. Ele e a esposa tentaram evitar a prisão escondendo a menina de 13 anos dentro do guarda-roupas do quarto do casal. De acordo com a Polícia Civil, o homem começou a ser investigado no início de 2019.