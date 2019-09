Maicon e Kannemann trabalharam normalmente no treino do Grêmio

Foi com os portões abertos o treino gremista da manhã desta quarta-feira (18), no CT Luiz Carvalho, preparativo para o duelo diante do Santos, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico com duas equipes se enfrentando no campo dividido em três quadrantes. O objetivo era manter todo o grupo dentro do mesmo quadrante, principalmente na parte do ataque e da defesa, simulando a pressão na saída de bola com a diminuição dos espaços. Depois, o campo foi diminuído e os toques na bola foram limitados, exigindo raciocínio e passes rápidos.

Kannemann e Maicon, que não atuaram no último jogo contra o Goiás, treinaram normalmente e devem ficar à disposição para a partida contra o Santos, no próximo sábado (21), às 21h, na Vila Belmiro, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

Léo Moura, retornando de lesão, trabalhou em separado sob a orientação da equipe de fisioterapia.

Ainda que tenha sido uma movimentação intensa, os times estavam mesclados, sem indicação de time titular para o próximo jogo.

Sub-17

O Grêmio segue derrotando as equipes locais nos amistosos realizados na excursão pela Argentina. Na manhã desta quarta, atuando no River Camp, em Buenos Aires, o Tricolor venceu o River Plate pelo placar de 3 a 1. Os gols gremistas foram anotados por Sarará, Vinicius Xavier e Gabriel Silva.

O time da casa abriu o marcador aos 41 minutos da etapa inicial. A virada do Grêmio veio no segundo tempo. Sarará deixou tudo igual, aos 14 minutos de partida. Dois minutos depois, Vinicius Xavier colocou o Tricolor em vantagem. O River teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas brilhou a estrela do arqueiro Ruan, que defendeu a batida. Gabriel Silva fechou a conta aos 38 minutos.

Na manhã desta quinta-feira (19), a equipe comandada pelo técnico Douglas Rodrigues encara o Estudiantes para manter a boa sequência na Argentina.

Horários

Devido ao feriado da Revolução Farroupilha, nesta sexta-feira (20), o Grêmio terá horários diferenciados nos setores de atendimento ao público.

O Quadro Social da Arena, não terá expediente na sexta e durante todo o final de semana. A GrêmioMania Megastore, localizada no estádio, também não irá atender na sexta, mas retoma o atendimento no sábado (21), às 10h às 14h e no domingo (22), 13h às 18h. A loja do Centro estará fechada também no feriado e no domingo, mas atenderá no sábado normalmente, das 10h às 14h.

Já o Museu do Grêmio e o Tour não irão funcionar no feriado e no sábado, mas atenderão no domingo, a partir das 10h.

