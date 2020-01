Esporte Maicon projeta crescimento após estreia com derrota no Gauchão

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Foto: Rádio Grenal

Depois da derrota na estreia do Campeonato Gaúcho, Maicon, capitão do Tricolor concedeu entrevista nessa quinta-feira (23) para explicar o resultado ruim. Recuperado do joelho, Maicon também voltou a reafirmar que não passará por cirurgia.

O Grêmio começou o Gauchão de maneira inesperada. A derrota para o Caxias criou algumas incertezas sobre o começo de ano do Tricolor Gaúcho. Contudo, Maicon, capitão do time, falou com a imprensa nessa quinta e destacou que acredita em crescimento da equipe com o passar das rodas.

Recuperado da lesão no joelho, Maicon também voltou a descartar a possibilidade de operação e destacou se sentir bem após um processo de fortalecimento muscular no joelho. Líder máximo do elenco, Maicon também destacou que ficou chateado com as demissões recentes do clube, mas salientou a hierarquia que tem de ser respeitada e o objetivo principal que está ligado a treinar e dar alegrias a torcida.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário