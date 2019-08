Mais de 10 mil partículas de plástico por litro foram encontradas no Ártico, um dos últimos recantos “intocados” do planeta

Um estudo publicado pela revista científica Science Advances demonstrou que, em um dos últimos recantos considerados “intocados” do planeta, o Ártico, continha mais de 10 mil partículas de plástico por litro de neve derretida. Além do material, os pesquisadores também encontraram, em amostras de neve das ilhas de Svalbard, território ártico norueguês, pedaços de pneus de borracha, verniz, pinta e algo semelhante a fibras sintéticas.

Segundo os pesquisadores do Instituto Alfred Wegener, de Bremerhaven, na Alemanha, pessoas em contato direto com o local estão, provavelmente, respirando microplásticos no ar. Como a quantidade encontrada foi muito maior do que o esperado pelos profissionais, eles ainda não sabem prever quais os efeitos deste contato para a saúde humana.

Para a BBC News, a lider do grupo de pesquisa, Melanie Bergmann, afirmou que “a maioria do microplástico na neve vem do ar”. Bergmann ainda declarou que encontrar estes itens no local foi um “verdadeiro choque”. Outra região, também considerada intocada, nos Pirineus, também registrou a presença de microplásticos, que, assim como no Ártico, teriam caído do céu.

Devido a situação, Melaine indagou a reportagem: “Temos que perguntar – precisamos de tantas embalagens plásticas? Precisamos de todos os polímeros nas tintas que usamos? Podemos criar pneus de carro com design diferenciado?”. A profissional também desabafou: “Isso me deixa incrivelmente triste. Temos plástico no gelo marinho. Temos plástico no oceano e nas praias. E agora plástico na neve. Aqui vemos a beleza (da região) todos os dias, e vemos que está mudando muito e sendo contaminada – isso dói”.

