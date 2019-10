Os registros do grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque, confiscados por soldados norte-americanos, mostram que mais de 100 mil crianças e adolescentes foram registradas como dependentes de integrantes da facção, mostra relatório publicado nesta quarta (30). O relatório foi preparado por pesquisadores do Centro de Combate ao Terrorismo da escola militar americana de West Point.