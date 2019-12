Polícia Mais de 300 quilos de cocaína são apreendidos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Três traficantes foram presos pela PRF Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Policiais rodoviários federais apreenderam 314 quilos de cocaína que eram transportados em uma carreta e em uma caminhonete que trafegavam na Região Metropolitana de Porto Alegre na noite de segunda-feira (02). Três criminosos foram presos por tráfico internacional de drogas.

Na primeira ocorrência, por volta das 22h30min, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma carreta, com placas do Paraná, que adentrava na BR-448. Ele não obedeceu a ordem e iniciou uma fuga. Outra viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal), posicionada na BR-116, em Canoas, bloqueou o trânsito, obrigando o condutor da carreta a parar quando ingressou na rodovia. Ao revistarem a cabine do veículo, os policiais encontraram, em um fundo falso, cerca de 300 quilos de cocaína.

Durante o desenrolar da primeira ocorrência, outra equipe da PRF abordou uma Sportage, com placas de São Paulo, que transitava pela BR-386, em Montenegro. Os dois ocupantes do veículo apresentavam nervosismo desproporcional, segundo a polícia. Durante a revista no veículo, foi encontrado um compartimento secreto carregado com cerca de 14 quilos de cocaína.

O condutor da carreta, um gaúcho de 47 anos, e os ocupantes da caminhonete, dois paranaenses de 23 e 27 anos, disseram que haviam sido pagos para trazer os entorpecentes do Paraguai para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário