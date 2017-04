Mais de 40 mil crianças vivem em abrigos pelo Brasil

Mais de 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos espalhados pelo Brasil. Por outro lado, milhares de pessoas querem adotar um filho. Os interessados em adotar têm que juntar documentos, fazer curso, passar por avaliação com psicólogos e assistentes sociais.

E, quando aprovados, entram para o Cadastro Nacional de Adoção. Ele foi criado em 2008 para unificar as listas de candidatos e de crianças e adolescentes. Hoje, reúne cerca de 38 mil interessados em adotar e pouco mais de 7 mil menores disponíveis para adoção.

Mas o número nos abrigos é bem maior. Explicar o que é família é apenas um dos desafios de quem cuida das crianças acolhidas nos abrigos. Muitas lembram uma casa comum.

As regras não são as mesmas de um lar qualquer. “O controle remoto da TV normalmente fica na mão dos funcionários, porque é um controle para 20 crianças. Se for passar na mão de todo mundo, no fim do dia o controle já não existe mais. Se todo mundo for abrir a geladeira, também gasta energia, os alimentos estragam. Respeitar a individualização é um desafio do serviço de acolhimento”, explica a gerente de um abrigo Sandra dos Santos Gama. (AG)

Comentários