Mais de 800 motoristas foram multados por excesso de velocidade na Freeway no Dia dos Pais

No domingo (12), quando foi celebrado o Dia dos Pais, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagraram mais de 800 veículos trafegando acima do limite de velocidade permitido na Freeway, entre Porto Alegre e Gravataí.

A maior velocidade registrada foi 184 quilômetros por hora em um flagrante de disputa de racha na Capital. O infrator conduzia uma motocicleta. Ele foi multado em 880 reais pelo excesso de velocidade e em quase 3 mil reais pela disputa de corrida. Além disso, terá a CNH (carteira nacional de habilitação) suspensa.

Outra motocicleta foi flagrada transitando a 164 quilômetros por hora com a placa adulterada. Segundo a PRF, essa prática costuma ser adotada para evitar multas de radar fotográfico.

A polícia destacou o aumento dos buracos na rodovia desde o fim da concessão da Triunfo Concepa, no mês passado, o que aumenta o risco de acidentes e exige maior cuidado por parte dos motoristas.

A PRF ressaltou que uma das principais causas de acidentes graves é o desrespeito ao limite de velocidade, que é determinado conforme as características das rodovias e tem por objetivo preservar vidas. Na Freeway, os veículos leves podem trafegar com velocidade de até 110 quilômetros por hora.

Acidentes

Pelo menos 17 pessoas morreram de sexta-feira (10) a domingo em acidentes nas estradas federais e estaduais do Rio Grande do Sul. No mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 19 mortes.

Na BR-290, em Eldorado do Sul, um homem, um bebê de 1 ano e 7 meses e uma menina de 4 anos morreram em um acidente no final da tarde de domingo. De acordo com a PRF, o motorista de um carro com placas de Estância Velha perdeu o controle do veículo no sentido interior-Capital e capotou.

Operação Viagem Segura

No fim de semana do Dia dos Pais, muita gente se deslocou pelas estradas gaúchas para todas as regiões do Estado. Com a média de uma morte no trânsito a cada três horas e 25 minutos, a data mobilizou as autoridades, que iniciaram, à 0h de sexta-feira, a 91ª edição da Operação Viagem Segura. A ação prosseguiu até a meia-noite de domingo.

A data ocupa a segunda posição no ranking de acidentalidade em feriados e datas festivas, com média de 7,2 óbitos por dia, atrás apenas do Dia das Mães (8,3 óbitos por dia).

Um dos principais programas de segurança no trânsito do Estado, a Operação Viagem Segura reuniu órgãos de fiscalização e instituições parceiras para prevenir acidentes nos feriados e principais datas comemorativas. Durante a ação, a PRF, BM (Brigada Militar), CRBM (Comando Rodoviário da BM), Detran-RS e Polícia Civil reforçaram a fiscalização e promoveram ações de conscientização no trânsito.

