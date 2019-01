Mais história: Brasil tira a invencibilidade da Croácia e sonha com a semi do Mundial de handebol

Estão deixando o Brasil sonhar. Depois da inédita classificação ao Main Round do Mundial masculino, a seleção fez história mais uma vez neste domingo. Diante da Croácia, seleção de primeira linha da Europa, os brasileiros tiveram atuação irretocável para vencer por 29 a 26 e seguir sonhando com a classificação para as semifinais do torneio disputado em Colônia, na Alemanha. Além do triunfo, o Brasil tirou a invencibilidade dos croatas, tradicionais na modalidade. E vingaram a eliminação no Mundial do Catar, em 2015, quando o Brasil perdeu por apenas um gol em partida com arbitragem contestada até hoje.

Embalado, o Brasil venceu a quarta partida seguida. Antes, já havia derrotado Rússia, Sérvia e Coreia na primeira fase. Neste domingo, Haniel foi o cara da vez. Com nove gols, foi o artilheiro do Brasil e eleito o melhor em quadra. Antes, Valadão, Toledo e Borges já haviam ganho tal prêmio. A vitória coloca a seleção brasileira de vez na elite do esporte e cada vez mais respeitada pelo rivais do continente europeu, agora encarados de igual para igual.

No primeiro tempo, o Brasil virou vencendo por 17 a 13. Na segunda etapa, manteve sempre uma margem de segurança e quando passou por aperto, esteve ao menos dois gols à frente. No fim, conseguiu fechar em 29 a 26, para alegria da torcida alemã, que desde a primeira fase, quando a Alemanha não está em quadra, torce pelo Brasil.

Com o desenho de Main Round, a seleção brasileira tem em seu grupo França, Alemanha, Islândia, Espanha e Croácia. Todos os times carregam os resultados da primeira fase. Como perdeu para Alemanha e França, que não serão adversários novamente nesta fase, o Brasil chegou zerado diante dos dois rivais. Ou seja, começou alguns degraus abaixo e além de ter que vencer todos os jogos que fará, precisa torcer por uma combinação de resultados para ir às semifinais.

Nesta segunda-feira, novamente às 15h, na Lanxess Arena, o Brasil volta à quadra para enfrentar a seleção da Espanha. Em 2017, a seleção foi eliminada pelos espanhóis nas oitavas de final do Mundial por apenas um gol. Por último, na quarta-feira, os brasileiros fecham sua participação no Main Round contra a Islândia, às 12h30. E aí aguarda a definição do grupo para tentar uma inédita ida às semifinais ou brigar pelo ranqueamento do 5 ao 12º posto.

