Maisa Silva usa as redes sociais para pedir ingressos para o show de Sandy e Junior

Assim como milhares de fãs, as celebridades também ficaram enlouquecidas com a notícia da volta de Sandy e Junior aos palcos. Nesta quarta-feira (27), foi a vez de Maisa se manifestar. Ela divulgou um vídeo antigo do Programa Raul Gil onde aparece ainda criança cantando um dos maiores hits da dupla, a música “Maria Chiquinha” ao lado de Whadi Gama, atualmente dono do hit “Piscininha, Amor”.

“Eu quero ir no show”, pediu Maisa na legenda em seu perfil no Instagram.

Claro que a publicação deixou seus seguidores encantados. Sabrina Sato comentou: “Kkkkkk eu não aguento. Amo muito”. Logo depois foi a vez de Fe Paes Leme: “Ahhhh golpe baixo! Vai ganhar 10 convites depois dessa” brincou. “Não aguento! Sandy com a mesma cara” disse Antônia Fontenelle.

