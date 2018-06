O nível de poluição do rio Tietê, em São Paulo, que tem 1.100 quilômetros, aumentou entre 2014 e 2017, período em que caiu o total de investimento pelo estado em despoluição. De 2014 para 2015, o valor investido no programa de despoluição do Tietê diminuiu e foi ainda menor no ano seguinte. Em 2017, o investimento até subiu, mas ainda assim, foi 34% mais baixo do que o de 2014.

