Manifestantes se reuniram pela cidade de Londres nesta sexta (29), dia em que o parlamento votou e recusou o acordo da primeira-ministra Theresa May pela terceira vez. A reprovação do documento deixa o Reino Unido cada vez mais próximo de abandonar o bloco em 12 de abril sem estabelecer os parâmetros para o período de transição ou para sua futura relação com os antigos parceiros.

