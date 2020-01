Notas Brasil Manifestante é preso antes de evento com Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Um homem foi detido pela Policia Militar enquanto se manifestava com uma Constituição nas mãos na frente da Santa Casa de Misericórdia de Santos​, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Pouco antes de ser preso, o homem havia sido expulso do local com violência por um grupo que carregava faixa e usava camisetas do Aliança pelo Brasil.

