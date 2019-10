Manuela conversou bastante com hacker das mensagens roubadas

Os diálogos de Manuela D’Avila, candidata a vice-presidente de Fernando Haddad com o hacker Walter Delgati Neto, conhecido pela alcunha de Vermelho não se resumiram a um contato telefônico. No inquérito – ainda sigiloso – da Polícia Federal existem conversas ao longo de nove dias, onde se destacam pelo menos 38 prints. O curioso é que os dados foram trazidos ao inquérito pela própria defesa de Manuela, indicando que ela continuou conversando com o hacker mesmo depois que as mensagens roubadas de telefones de autoridades já estavam em poder de Glenn Greenwald. Os dados são da agência Estado.

Lula quer uma lei só para ele, para sair da prisão

Condenado em regime fechado e com direito ao regime semiaberto, Lula emitiu ontem uma nota na qual desafia o judiciário e as leis ao não concordar com o que está previsto na legislação: sair para trabalhar,e pernoitar no presídio. O principal condenado da Lava-Jato classifica as exigências legais como “barganhas”, as quais diz “não aceitar”.

Demora da ministra Rosa Weber não é fake news

A notícia indicando que um cidadão morreu após aguardar há onze anos a decisão de um RE (Recurso Especial), agora sob relatoria da ministra Rosa Weber no STF, não é fake news. O caso aguarda julgamento desde 2008, e agora, a advogada Lilian Velleda Soares juntou ao processo o atestado de óbito de Celmar Lopes Falcão, com uma ironia: “Parabéns, ministra”. E arrematou na petição protocolada no último dia 25: “informamos também que as pompas fúnebres foram modestas, sem as lagostas e os vinhos finos que os nossos impostos suportam”.

Avança o impeachment do prefeito de Cidreira

Lenta, mas ameaçadoramente, avança o processo de impeachment do prefeito Alex Contini (PP), do município de Cidreira. A Câmara aprovou sexta-feira por 5 a 4 o relatório do vereador Jerry Adriani do PP, e agora a Casa apenas aguarda a formalização da denúncia por um eleitor, para que seja instalada a comissão processante que irá votar o pedido de cassação do prefeito.

Deixe seu comentário: