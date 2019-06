Escritora Mara Reichert lança o livro “Fractais no café”, em Porto Alegre

Atenta às diversas falas do mundo, Mara Reichert oferece poemas que dizem muito sobre mulheres, lugares, tempos e cultura contemporânea em Fractais no café. Em seu livro de estreia, a escritora sugere um paralelo entre poesia e fractais, mínimas partes iguais ao todo, com suas bordas infinitas, limites permeáveis e geometrias similares.

A professora e poeta Maria do Carmo Campos fala sobre a sensível composição da obra: “A subjetividade da autora vislumbra uma realidade fracionada com lucidez e frescor combinados. As palavras, tais folhas da natureza, são movidas como quem mistura axiomas com receitas de cozinha ou jardinagem. (…) Se a poesia é bailarina, a autora pinta mapas, lida com quereres, viaja dos mitos à tecnologia”.

Ávida por livros, Mara Reichert não teme palavras. Indagada sobre seu processo de escrita, a autora evoca a força criativa da natureza: “A inspiração se joga em cima da gente e parece brotar como um cogumelo depois da chuva”.

Mara Reichert

Nasceu no Rio Grande do Sul, em 1951. Mudou-se, com 20 anos, para São Paulo. Desde os 18, escreve. Considera-se mais leitora do que escritora. Fractais no café é seu primeiro livro.

Fractais no café

Libretos, 156 páginas

Preço: R$30,00

Lançamento

O livro Fractais no café será lançado no dia 25 de junho (terça-feira), às 18 horas, na PocketStore (Rua Félix da Cunha, 1167).

