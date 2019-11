Futebol Maracanã terá festa para acompanhar disputa entre Flamengo e River Plate

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Mesmo não sendo o palco da final, estádio deve receber 50 mil torcedores para final da Libertadores. Foto: Divulgação/Secretaria de Cultura RJ Mesmo não sendo o palco da final, estádio deve receber 50 mil torcedores para final da Libertadores. (Foto: Divulgação/Secretaria de Cultura RJ) Foto: Divulgação/Secretaria de Cultura RJ

Os torcedores do Flamengo que não puderam viajar para Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores da América, neste sábado (23), entre o Flamengo e o River Plate, da Argentina, poderão fazer uma grande festa no Estádio do Maracanã, que disponibilizará uma estrutura com telões para que a disputa seja acompanhada em clima de comemoração.

Além dos quatro telões fixos existentes no estádio, estão sendo montados outros dez telões de LED com 60 metros quadrados para que os torcedores possam acompanhar todos os lances da decisão da Copa Libertadores.

Batizado de Final Fun Fest, o evento é organizado pela Dream Factory e pela X3M. O Flamengo não é o organizador do evento, mas fez parceria com as empresas para que os sócios torcedores do clube tenham prioridades na hora de comprar os ingressos. Os organizadores esperam reunir 50 mil pessoas. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 640. A compra pode ser feita na sede do clube na Gávea, na bilheteria 2 do Estádio do Maracanã, das 10 às 17h, inclusive no sábado, e pela internet até as 9h de sábado.

Vão se apresentar para esquentar a festa, a cantora Ludmilla, DJ Marlboro, Buchecha, Ivo Meirelles e a MC Poze, que cantará os funks Os Coringa do Flamengo e Tô Voando Alto. Os portões do estádio serão abertos às 14h. Menores de 16 anos devem ir acompanhados de responsáveis. Haverá meia-entrada para pessoas com até 21 anos e estudantes de cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Para os torcedores que estarão nas cadeiras e na arquibancada, além dos shows de música ao vivo, comidas e bebidas farão a festa da torcida.

Regras para quem viajar ao Peru

Os torcedores que vão viajar por via terrestre para o Peru, para acompanhar a final entre Flamengo e River Plate pela Copa Libertadores, têm que ficar atentos.

Brasileiros não precisam de visto ou passaporte para entrar no país vizinho, mas o documento de identidade (RG) deve ter data de expedição de até 10 anos. Carteira de motorista não é válida para ingresso no Peru.

Por via terrestre, é possível entrar no país pela fronteira localizada no Acre. O governo peruano recomenda que os visitantes ingressem no país pelos postos de controle fronteiriço de Iñapari, em Madre de Dios; Kasani e Desaguadero, em Puno; e Santa Rosa, em Tacna.

Quem for de carro próprio, deve seguir algumas regras para trafegar no país vizinho. O governo peruano exige a contratação do Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito, que deve ser apresentado às autoridades em caso de abordagens. Caso o condutor não seja o proprietário do veículo, é preciso ter uma procuração pública autenticada em cartório dando autorização para que outra pessoa conduza o carro. É necessário ainda apresentar a carteira nacional de habilitação.

O governo peruano disponibiliza aos viajantes o serviço de assistência turística iPerú, através do número (+511) 574-8000, o e-mail iperu@promperu.gob.pe e o WhatsApp (+51) 944492314 (somente para mensagens de texto).

