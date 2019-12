Porto Alegre Marchezan anuncia atrações do Réveillon 2020 na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Prefeito destacou a participação de parceiros para viabilizar o evento Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito destacou a participação de parceiros para viabilizar o evento. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Pelo segundo ano consecutivo a nova Orla Moacyr Scliar vai receber o público com festa para a virada do ano. O Réveillon 2020 – POA pra Frente, Feliz Ano Novo pra Gente – foi lançado nesta quinta-feira (26) pela prefeitura.

O evento começa às 18h do dia 31, terça-feira. O palco estará localizado próximo à Usina do Gasômetro e a programação vai se estender até as 2h da madrugada. A expectativa é superar o público de 140 mil pessoas em 2019.

Entre as atrações estão um espetáculo pirotécnico de cerca de 10 minutos e shows musicais com os vencedores do 14º Festival de Música de POA, Imperadores do Samba, Cesar Oliveira e Rogério Melo, Luiza Barbosa, Casa Ramil e a DJ Letícia Sartoretto.

A apresentação será da cantora e musicista mineira, Gisa Nunez. “Buscamos parceiros para viabilizar o evento que é de todos. A gente só constrói uma cidade melhor com a ajuda de cada habitante. Espero que seja um evento de muita paz, harmonia, respeito à diversidade e com muitas famílias prestigiando nossa Orla e nossos artistas”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, responsável pela coordenação do evento ressaltou a escolha dos artistas para a festa da virada. “Trouxemos somente pessoas do Rio Grande do Sul, o que tem se tornado uma tradição do nosso Réveillon, também para valorizar o que é nosso neste evento que mexe com a autoestima das pessoas”, explicou.

O superintendente nacional da Caixa, Hélio Duranti, lembrou das parcerias que a instituição tem com a prefeitura. “Estamos felizes em ser coadjuvantes na transformação da cidade de Porto Alegre. Este evento é só um exemplo das realizações que nos servem de inspiração”, disse.

Show pirotécnico

O Réveillon deste ano terá uma novidade, um show piromusical com duração de 10 minutos. Os fogos serão disparados com uma trilha musical criada pela DJ Letícia Sartoretto, que seguirá no comando da festa após o espetáculo pirotécnico.

A responsável pela pirotecnia é a Cia dos Fogos, de Lajeado, que atua no mercado há 15 anos. A empresa executa a queima de fogos de Florianópolis desde 2017 e no Réveillon deste ano também realizará os shows de Garopaba e Tramandaí.

Os materiais e equipamentos de disparo utilizados são de alta tecnologia, o mesmos utilizados nos eventos como Olimpíadas, Copas do Mundo e shows da Disney, bem como nos espetáculos de Réveillon de cidades como Londres, Sydney e Dubai.

Os fogos utilizados são com redução de ruído, sem estampido, com destaque para os efeitos luminosos. “ A pirotecnia que será utilizada está de acordo com a lei estadual. Vamos proporcionar um lindo show, com menos barulho, como foi o do ano passado”, comenta Zanon. Os fogos estarão dispostos em uma balsa, que será ancorada no Rio Guaíba a uma distância de 360 metros da margem, completou Zanon.

Além das atrações musicais, a festa vai oferecer ao público o Recanto Místico, com bênçãos e limpeza espiritual. Também estarão disponíveis passeios de barco, com pagamento de ingresso no Cisne Branco, Bela Catarina, Noiva do Caí,POA 10 e BarCo.

A festa contará com food trucks e beer trucks, banheiros químicos, segurança da Guarda Municipal, Brigada Militar e Pelotão de Operações Especiais, além de posto médico e ambulâncias. O planejamento de trânsito na região da Orla será anunciado nos próximos dias.

Programação:

18h – Vencedores Festival de Música – Luana Fernandes, Gabriel Luzzi, Arthur Seidel, Julia Reis, Graziela Silva e Alan Rosa

19h10 – Imperadores do Samba

20h10 – Cesar Oliveira e Rogério Melo – Dupla gaudéria. Juntos gravaram 14 CDs e três DVDs e tornaram-se uns dos artistas mais prestigiados no cenário cultural do sul do país. Reconhecimento que ultrapassou fronteiras quando foram conclamados vencedores, na categoria de “Melhor Dupla Regional”, do 25º Prêmio da Música Brasileira, para o qual já foram indicados cinco vezes. Em 2013/2014, pelo CD “Era Assim Naquele Tempo…!”, foram finalistas da 14ª Edição do Latin Grammy, concorrendo com mais de 9.400 inscritos de toda América Latina.

21h20 – Luiza Barbosa representante gaúcha na final do The Voice Kids 2019, fez show na final do Festival de Música 2019.

22h45 – Casa Ramil – participam Kleiton, Kledir, Vitor, Ian (filho de Vitor), João (filho de Kledir), Gutcha e Thiago (filhos de Katia, irmã que não enveredou pela música). O espetáculo é um sucesso de crítica e público. Leva para o palco o espírito da casa dos Ramil, dos encontros familiares descontraídos, com muita música e alegria. Todos tocam e cantam, dividindo-se nos solos e somando-se nos vocais. Além dos tradicionais violões, baixo elétrico, violino, guitarra e percussão, a paisagem sonora incorpora saz, cuatro venezuelano, viola agostina, rabeca e efeitos eletrônicos.

23h50 – Início set DJ Letícia Sartoretto – conhecida na cena da música eletrônica, Letícia participou do Réveillon do ano passado.

00h:00 – Show pirotécnico

02h00 – Encerramento.

Dicas para a comemoração:

Pode

-Levar cadeiras de praia, cangas e esteiras

-Levar ceias prontas e lanches

-Levar bebidas e coolers

Deve

-Manter-se hidratado e bem alimentado

-Se chegar cedo, ainda com sol, aplicar protetor solar

-Crianças devem carregar uma identificação e contato de um responsável – caso alguma criança se perca, basta procurar a segurança do evento que irá auxiliar na localização

-Marcar um ponto de encontro, caso alguém se perca

-Levar saco/sacola para coletar o lixo para ser carregado ao sair

-Separar alumínios e vidros para serem dispostos nas áreas de reciclagem

Não pode

– Uso de qualquer tipo de fogo de artifício

– Armas de qualquer espécie

– Churrasqueiras, espetos, produzir fogo no local ou uso de fogões portáteis

– Uso de drogas ilícitas

– Deixar lixo no chão, garrafas e latas

– Venda de bebidas ou alimentos sem licenciamento

– Entrar no rio, pois as águas são profundas e há risco de afogamento.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário