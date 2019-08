O prefeito Nelson Marchezan Júnior vai anunciar nesta sexta-feira (9), o projeto sobre o futuro da Orla do Guaíba. O anúncio será feito junto com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner que desenvolveu o projeto de revitalização do cartão-postal. A novidade deve colocar a Capital gaúcha no mapa do turismo nacional e internacional. O anúncio será às 16h, no Salão Nobre do Paço Municipal.

