Celebridades Mariah Carey tem conta em rede social hackeada e brinca: “Tiro uma soneca e acontece isso”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Cantora também se tornou primeira no topo da Billboard em quatro décadas Foto: Divulgação Cantora também se tornou 1ª no topo da Billboard em quatro décadas (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Virada de Ano foi movimentada para a cantora Mariah Carey, 49. Isso porque ela teve sua conta no Twitter hackeada, a ponto de espalhar algumas mensagens ofensivas, mas também porque se tornou a primeira artista a encabeçar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes.

O problema com a conta da cantora na rede social aconteceu na Véspera de Ano-Novo e foi detectada pelo próprio Twitter, após algumas publicações com insultos: “Assim que fomos informados, bloqueamos a conta comprometida e estamos investigando a situação”, disse a empresa ao jornal USA Today.

Segundo a publicação, o grupo responsável por hackear a conta da cantora teria sido o mesmo que invadiu o perfil do CEO do Twitter, Jack Dorsey, e de outras celebridades em agosto – pelo menos uma prisão foi feita na ocasião.

Entre as mensagens publicadas na conta de Mariah Carey houve uma dizendo que “Eminem tem pinto pequeno”. Após a confusão, a cantora, que já teve um desentendimento com Eminem no passado, brincou com a situação: “Eu tiro uma soneca e isso acontece”, publicou ela após recuperar seu perfil.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário