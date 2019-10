Mariana Furlan Teixeira é a nova procuradora -chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul

A procuradora Mariana Furlan Teixeira tomou posse na manhã desta terça-feira (1/10), em Brasília (DF), como nova procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS). Na solenidade, realizada na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília, foram empossados os procuradores-chefes das 24 Procuradorias Regionais do Trabalho para o biênio 2019-2021. A cerimônia foi presidida pelo procurador-geral do MPT, Alberto Bastos Balazeiro.

A procuradora foi indicada pelo Colégio de Procuradores do MPT-RS para o cargo. Com mandato de dois anos, substitui o procurador-regional Victor Hugo Laitano. Mariana é o 17º membro a ocupar o cargo na história de 78 anos de existência do MPT-RS. O procurador Gilson Luiz Laydner de Azevedo permanece como vice-procurador-chefe. Laitano é o novo procurador-chefe substituto, cargo ocupado anteriormente por Mariana.

A procuradora Mariana é natural de Porto Alegre (RS) e tem 38 anos. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 2004. Atuou como advogada até 2010, quando ingressou no MPT como procuradora, no 16º concurso, tendo atuado nas unidades administrativas em Passo Fundo, em Caxias do Sul e em Novo Hamburgo, antes da lotação em Porto Alegre. É especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.

