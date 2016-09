Marido é preso por envolvimento no assassinato da mulher na frente da filha do casal em Canoas

André Friedrich, marido da corretora de seguros Andressa Ellwanger Friedrich, de 25 anos, morta no domingo (18) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi preso nesta terça-feira (20). Ele confessou que mandou matar a companheira na frente da filha do casal, de 1 ano. Um outro homem, que teria executado a mulher, também foi detido no bairro Rio Branco.

Durante a investigação, a Polícia Civil apurou que a vítima e o marido tinham diversas ocorrências de conflitos entre os dois. A corporação ressaltou que a motivação apurada do crime é patrimonial por conta de um seguro em nome da mulher e uma herança do homem, o que era causa de brigas frequentes.

O crime ocorreu no bairro Olaria quando o casal e a filha voltavam dos festejos farroupilha. Eles foram surpreendidos por um criminoso mascarado. O bandido exigiu o veículo da família. Quando os três já estavam fora do carro, o assassino atirou contra a cabeça da jovem. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Inicialmente, o caso era investigado como latrocínio.

