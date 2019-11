Um homem invadiu a casa de um vizinho e matou a esposa a tiros no domingo (10), em Piranguçu (MG). A vítima, Adriana Aparecida Siqueira da Silva, de 38 anos, entrou na casa do vizinho, no Bairro Correinha, para fugir do marido, que a ameaçou com uma arma durante uma briga. Em seguida, ele se matou com um tiro na boca. O vizinho também é tio de Adriana.