Marília Mendonça desabafa sobre vazamento de teste de gravidez

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, que espera o primeiro filho, usou suas redes sociais para desabafar sobre o vazamento do teste de gravidez e a divulgação de sua gestação antes do desejado por ela.

“É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma… minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma… dá medo até de morrer pq as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”, escreveu.

Marília lamentou também o fato de se justificar qualquer tipo de invasão de privacidade sob o argumento de que o artista escolheu a vida pública. “Dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso… eu não batalhei pra isso não, galera! Batalhei pra que minhas músicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio… justificar essa falta de respeito dizendo: ‘você que quis, você é artista’ é muito errado”, destacou.

A cantora ainda ironizou ao dizer que até uma sessão de terapia poderia acabar em algum site. “Se eu precisar de um psicólogo, ESQUECE, né? Se eu contratar um fora do Brasil, capaz dele mandar o meu problema pro blog de fofoca traduzir”, disparou.

Marília Mendonça está no terceiro mês de gestação do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff.

