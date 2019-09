Marina Ruy Barbosa rebate críticas à sua aparência: “Parem com esse julgamento”

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para rebater os comentários sobre o inchaço nos lábios. “Parem de achar que todo mundo fez bichectomia, botox, preenchimento”, desabafou a atriz ao responder a postagem de um instagram que critica a sua imagem e afirma que ela fez procedimentos. “A Marina infelizmente está com o rosto cheio de botox e preenchimento, era muito mais bonita sem”, diz parte da postagem.

Incomodada com a postagem, a atriz fez questão de responder: “Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Então, vamos lá. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos. Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional e procuro sempre cumprir meus deveres. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada”, escreveu na noite de quarta-feira (28), referindo-se ao evento que prestigiou na terça-feira (27), em São Paulo.

Em férias das novelas desde o fim de O Sétimo Guardião, Marina prosseguiu o desabafo contra o perfil @postadaxmarcada: “É muito triste ver que as redes são usadas dessa forma. Você acha que está colaborando com a autoestima de quem te segue, diminuindo outras mulheres? Pegando as piores fotos, a pior luz e escrevendo legendas maldosas, insinuando que fulana fez isso ou aquilo no rosto. Parem de achar que todo mundo fez bichectomia, botox, preenchimento, harmonização, etc. Apenas parem com esse julgamento. E de dizer que as pessoas precisam disso ou daquilo. As pessoas precisam ser felizes e saudáveis. Fui para o trabalho e não recusei tirar nenhuma foto, gravar vídeo, nada. Porque, mesmo não me sentido bem, era assim que eu podia estar. Então, por favor, tenham respeito com todos e tentem ter o mínimo de empatia para entender que vocês não sabem pelo o que os outros estão passando.”

Ostentando

Marina postou em sua rede social algumas fotos de sua viagem mais recente ao lado do seu marido, o piloto Xande Negrão. Na verdade a atriz da Globo compartilhou apenas fotos da viagem literalmete, ou seja, bastidores de seu jatinho particular ao lado do maridão.

Nas fotos, Marina Ruy Barbosa aparece ostentando belíssimas sandálias e bolsas de grife. Além mostrar a janela do avião particular e um agra de um beijo do marido que estava sentado na poltrona ao lado.

Seguidores de Marina Ruy Barbosa não perderam um só detalhe de suas publicações e fizeram questão de comentar: “O amor está no ar literalmente” disse uma seguidora. “Marina, me dá essa bolsa. Queria construir minha casa” brincou outro internauta. “Menina. Vá de econômica, pra tu economizar uns trocadinhos”, aconselhou outra fã da atriz da Globo.

Seguidores famosos da ruiva mais famosa do Brasil também deixaram seus likes na publicação de Marina Ruy Brarbosa como o ator Márcio Garcia, Juliana Paes, Isabela Garcia, Vanessa Giacomo e Fernanda Paes Leme.

Em seus stories Marina também mostrou um momento de bastidores ao publicar vídeos de sua preparação para um evento. Apesar de estar de férias das novelas da Globo depois de o Sétimo Guardião que terminou em maio desse ano, a atriz continua trabalhando a todo vapor com publicidade e eventos e sua agenda está repleta de compromissos.

Essa semana a atriz da Globo chegou a causar indignação de alguns empresários. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, alguns empresários do ramo da moda nacional não gostaram de ver Marina Ruy Barbosa, Giovanna Lancellotti e Isis Valverde comparecerem, sem cobrar cachê, em um evento de uma marca de roupas internacional.