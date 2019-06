Marta bate recorde de gols em Copas do Mundo, o Brasil vence a Itália por 1 a 0 e se classifica para as oitavas de final da competição

Com gol de pênalti de Marta no segundo tempo, o Brasil avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino com uma vitória por 1 a 0 sobre a Itália nesta terça (18). Marta, a única jogadora a marcar em cinco edições diferentes do Mundial, converteu penalidade aos 29 minutos da etapa final para dar a vitória ao Brasil, que termina em terceiro lugar no grupo C, com seis pontos.

O Brasil está empatado com a Itália, que lidera a chave pelo saldo de gols, e com a Austrália.

Este foi o 17º gol de Marta em Mundiais, o que a coloca à frente do alemão Miroslav Klose como maior artilheira da história das Copas, femininas ou masculinas, agora isoladamente.

A Austrália bateu a Jamaica por 4 x 1 e encerrou na segunda posição do grupo, também com seis pontos, mas à frente do Brasil pelo número de gols marcados. Agora, é possível que as brasileiras enfrentem a anfitriã França por uma vaga nas quartas de final.

Na partida desta terça-feira, a Itália parecia fisicamente superior, mas foi o Brasil quem teve a primeira grande chance, quando Debinha cobrou escanteio com curva e forçou a goleira italiana Laura Giuliani a praticar boa defesa.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Cristiana Girelli abriu o placar após controlar a bola com precisão na área brasileira, mas o gol foi anulado por impedimento.

A Itália voltou a chegar perto aos 40, quando Barbara Bonansea concluiu um rápido contra-ataque de voleio e obrigou uma espetacular defesa da goleira Bárbara.

O Brasil ameaçou depois do intervalo, com Andressinha cobrando falta na trave aos cinco minutos da etapa final.

Eventualmente, a Seleção Brasileira acabou premiada pela insistência, com Debinha sendo derrubada por Elena Linari e a árbitra marcando pênalti, convertido por Marta, deslocando Giuliani.

Sociedade mais igual

Esta é a segunda vez que Marta balança as redes na edição 2019 da Copa do Mundo. Vinda de lesão, a camisa 10 abriu o placar para a Seleção Brasileira de pênalti na derrota para a Austrália, por 3 a 2, na segunda rodada do grupo C. Após o triunfo contra a Itália, Marta dedicou seu feito a todas as mulheres que ainda lutam por uma sociedade mais igual.

“Quebrar recordes é algo que acontece naturalmente, vem de trabalho. Eu dedico isso a todas as mulheres. A gente representa todas elas e busca fazer o melhor sempre” destacou Marta.

Na lista de artilheiras, Marta é seguida pela alemã Birgit Prinz e a americana Abby Wambach, ambas com 14 gols e já aposentadas. Na sequência está a também americana Michelle Akers, que disputou seu último Mundial em 1999, com 12 gols, A única ainda em atividade dentre as principais goleadoras é Cristiane, que tem os mesmos 11 gols de Sun Wen (China) e Bettina Wiegmann (Alemanha).

Deixe seu comentário: