Marta e Alisson concorrem a melhores do mundo de 2019

A atacante Marta e o goleiro Alisson foram indicados na manhã desta quarta-feira (30) ao Globe Soccer Awards, uma premiação destinada aos melhores jogadores do mundo neste ano.Concorrendo na categoria masculina com o brasileiro Alisson estão o argentino Lionel Messi, os portugueses Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané. Marta vai disputar o prêmio de melhor jogadora de 2019 com Ada Hegerberg (Noruega), Lucy Bronze (Inglaterra), Alex Morgan (EUA), Megan Rapinoe (EUA), Sari Van Veenendaal (Holanda) e Amandine Henry (França). O Globe Soccer Awards é organizado há dez anos pela EFAA (Associação de Empresários de Jogadores de Futebol) e pela Associação de ECA (Clubes Europeus).

A premiação também contempla outras categorias como a de jogador revelação do ano. Foram cinco indicados: o português João Félix, do Atlético de Madrid; o norueguês Erling Haland, do Red Bull Salzburg; o guinense Anssumane ‘Ansu’ Fati, do Barcelona; o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund; e o alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Outros profissionais, como os técnicos, também disputam o prêmio de melhor de 2019. Na lista de finalistas estão Jürgen Klopp (Liverpool), Erik Ten Hag (Ajax), Fernando Santos (Seleção Portuguesa), Djamel Belmandi (Seleção Argelina) e Massimiliano Allegri (ele comandou o Juventus até maio, e depois entrou num período sabático).

O Globe Soccer Awards vai premiar ainda o melhor clube do ano. Na disputa estão Liverpool, campeão europeu e vice-campeão inglês; Ajax, campeão holandês e destaque pelo desempenho na Liga dos Campeões; e a equipe de futebol feminino do Lyon, campeã europeia.

A cerimônia de entrega será no dia 29 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes. As informações são da Agência Brasil.