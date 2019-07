Matrículas para EJA estão abertas no Centro Histórico

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) abre nesta segunda-feira (8) as inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centro Histórico, por meio de uma parceria com a escola EJA Monteiro Lobato. O prazo para novos alunos se matricularem vai até o dia 19 de julho. São oferecidas 240 vagas nos turnos da tarde e da noite.

Para se inscrever, os alunos devem ter idade mínima de 15 anos e pelo menos o 5º ano do Ensino Fundamental. As inscrições serão feitas no atendimento da Unidade de Gestão de Vagas, no andar térreo da Smed (rua dos Andradas, 680). Os documentos solicitados são apresentação de histórico escolar ou atestado de escolaridade, foto 3×4 e original e cópia de RG e CPF do aluno (e do responsável, em caso de estudante menor de idade), certidão de nascimento, comprovante de residência e, se maior de 18 anos, título de eleitor e certificado de reservista para homens.

A Gestão de Vagas funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. As aulas do segundo semestre começam no dia 8 de agosto.

Deixe seu comentário: