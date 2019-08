“Matrix 4” é confirmado, com Keanu Reeves no elenco

Depois de muitas especulações, a Warner confirmou que irá trabalhar no quarto longa da franquia Matrix. O filme, que não teve título divulgado, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss repetem os papéis de Neo e Trinity, respectivamente. Lana Wachowski também retorna como diretora e roteirista. Um boato chegou a circular que o ator Michael B. Jordan poderia aparecer numa sequência, mas a informação não foi confirmada até o momento.

A sequência contará ainda com David Mitchell e Aleksandar Hemon co-escrevendo o roteiro. O filme será rodado no primeiro semestre de 2020, mas não há detalhes sobre data de lançamento nem sinopse.

A diretora comentou sobre as possibilidades de abordar as temáticas presentes na franquia e como elas se mantêm relevantes. “Muitas das idéias que a Lilly [Wachowski] e eu exploramos há 20 anos sobre a nossa realidade são ainda mais relevantes agora. Estou muito feliz por ter esses personagens na minha vida e grata por outra chance de trabalhar com meus amigos brilhantes”, disse a diretora.

Toby Emmerich, presidente da Warner Bros. Picture Group, demonstrou empolgação com poder voltar a trabalhar com Lana. “Não poderíamos estar mais empolgados para voltar à Matrix com Lana. Ela é uma verdadeira visionária – uma cineasta criativa e singular – e estamos empolgados que ela está escrevendo, dirigindo e produzindo esse novo capítulo da franquia Matrix”, destacou Emmerich.

Sucesso de bilheteria

A franquia Matrix teve início em 1999 e teve duas sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambos lançados em 2003. Juntos a trilogia faturou US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 6,5 bilhões) nas bilheterias mundiais. Há algumas semanas a Warner havia informado que iria exibir o filme novamente para celebrar os 20 anos do primeiro longa.

Acidente

Um figurante ficou ferido na última segunda-feira (19) durante as gravações de “Conquest”, série de Keanu Reeves feita em São Paulo. A história se passa em um futuro distópico e tal cena tem o uso de fogos de artifício e sinalizadores que caem em chamas. Fontes anônimas afirmaram ao jornal Folha de São Paulo que mini paraquedas foram colocados para atenuar a descida dos fogos, mas alguns falharam, atingindo membros da equipe.

A produtora O2 disse que os ferimentos do figurante foram superficiais e que ele se recusou a ir ao hospital. A empresa afirma ainda que há uma equipe de emergência no local para lidar com qualquer problema. Apesar disso, a reportagem da Folha de São Paulo diz que muitos atores não estavam se sentindo seguros no set e alguns utilizaram o celular para registrar problemas de bastidores da produção.

Esta não é a primeira polêmica envolvendo as gravações de Conquest. No último final de semana, postes de rua foram apagados na região do Vale do Anhangabaú para as gravações e moradores reclamaram que não foram avisados sobre a ação, que deixou a região ainda mais perigosa durante à noite. Já a prefeitura afirma que colocou sinalizações. Vale lembrar que São Paulo já serviu de cenários para outras produções internacionais, como “Black Mirror” e “Sense8”.

