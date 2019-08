Matthew Perry, o Chandler de Friends, vive isolado em hotel, diz site

Mais conhecido como o Chandler, da série Friends, o ator Matthew Perry, de 49 anos, está morando em um quarto de hotel em Nova York com diárias no valor de US$ 7 mil (cerca de R$ 27,9 mil), segundo informações divulgadas pelo Radar Online.

O site também afirma que ele está com uma aparência irreconhecível e que vive isolado no local. Apesar de ter ido para clínicas de reabilitação mais de uma vez, um funcionário do hotel informou que Perry continua bebendo. “Ele não gosta de ser incomodado e entra em áreas privadas do hotel, onde apenas os VIPs são permitidos. E ele pede algumas bebidas fortes”, disse outra fonte. Outra pessoa informou que dificilmente alguém o reconhece, pois ele está muito abatido em relação ao que as pessoas se lembram.

Em fevereiro deste ano, o Radar Online informou que os atores que trabalharam com ele no seriado, como Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, estavam dispostos a ajudá-lo. Por conta de seu vício, Perry já confessou em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show não lembrar de três temporadas inteiras de Friends. Perry foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício, inclusive em 2001, quando Friends ainda estava no ar. Depois disso, ele conseguiu permanecer sóbrio e abriu uma instituição para ajudar ex-viciados, a Perry House.

Recentemente, ele colocou à venda sua cobertura localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

